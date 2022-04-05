Бульвар Шоубиз
 
05 апреля, 2022
 
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Никитюк: Я имею право на ярость и ненависть. Как и все остальные украинцы!

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Никитюк: Не нужно скрывать правду!
Никитюк: Не нужно скрывать правду!
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram 4 апреля возмутилась, что эта соцсеть удалила ее пост с высказыванием агрессии в сторону российских оккупантов.

"Я имею право на ярость и ненависть. Как и все остальные украинцы! Сегодня Instagram в Украине – это не глянцевая картинка идеальной отретушированной жизни, как было прежде. Сегодня здесь боль, смерть, горе, ненависть. Здесь война и настоящий геноцид. И не нужно скрывать правду!" – заявила она.

Никитюк добавила, что в ее сердце не только ярость, но и любовь ко всем людям, особенно к детям, которые из-за действий России оказались в убежище.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, украинцы, убежище, война России против Украины, телеведущая, Леся Никитюк
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