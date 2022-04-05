Никитюк: Я имею право на ярость и ненависть. Как и все остальные украинцы!

"Я имею право на ярость и ненависть. Как и все остальные украинцы! Сегодня Instagram в Украине – это не глянцевая картинка идеальной отретушированной жизни, как было прежде. Сегодня здесь боль, смерть, горе, ненависть. Здесь война и настоящий геноцид. И не нужно скрывать правду!" – заявила она.

Никитюк добавила, что в ее сердце не только ярость, но и любовь ко всем людям, особенно к детям, которые из-за действий России оказались в убежище.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Война России против Украины. Главное (обновляется)