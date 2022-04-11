Мем Coffin Dance продали более чем за $1 млн как NFT-токен, часть выручки пойдет на поддержку Украины

Планируется, что 50% выручки будет пожертвовано в поддержку благотворительных организаций Украины, которые нуждаются в средствах в связи с вооруженной агрессией России.
Мем "танец с гробом" появился после загрузки в YouTube ролика, в котором гробовщики из Аккры (Гана) носят покойников, умерших из-за коронавирусной инфекции.
Мем часто ассоциируется именно с пандемией COVID-19.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российское масштабное вторжение в Украину началось 24 февраля.
NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейн. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.
Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн.