Мем Coffin Dance продали более чем за $1 млн как NFT-токен, часть выручки пойдет на поддержку Украины

Планируется, что 50% выручки будет пожертвовано в поддержку благотворительных организаций Украины, которые нуждаются в средствах в связи с вооруженной агрессией России.

Мем "танец с гробом" появился после загрузки в YouTube ролика, в котором гробовщики из Аккры (Гана) носят покойников, умерших из-за коронавирусной инфекции.

Мем часто ассоциируется именно с пандемией COVID-19.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российское масштабное вторжение в Украину началось 24 февраля.