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Мем Coffin Dance продали более чем за $1 млн как NFT-токен, часть выручки пойдет на поддержку Украины

 
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Мем стал символом пандемии
Мем стал символом пандемии
Скриншот: Top Tunes / YouTube

На аукционе за 372 Ethereum ($1,046 млн) продан NFT-токен известного мема Coffin Dance с танцующими африканскими гробовщиками. Об этом 9 апреля проинформировало издание Peoples Gazette.

Планируется, что 50% выручки будет пожертвовано в поддержку благотворительных организаций Украины, которые нуждаются в средствах в связи с вооруженной агрессией России.

Мем "танец с гробом" появился после загрузки в YouTube ролика, в котором гробовщики из Аккры (Гана) носят покойников, умерших из-за коронавирусной инфекции.

Мем часто ассоциируется именно с пандемией COVID-19.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российское масштабное вторжение в Украину началось 24 февраля.

Контекст:

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейн. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн.

видео

Видео: GRAND MUSIC / YouTube
Теги: Украина, Африка, война, пожертвование, аукцион, Гана, благотворительность, вторжение, мем, война России против Украины, блокчейн, пандемия, коронавирус, NFT
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