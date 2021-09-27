Мем с "косоглазой Хлоей" продали за $74 тыс. как NFT-токен

На меме изображена реакция Хлои на новость о поездке в Диснейленд Скриншот: Lily & Chloe / YouTube

Мать Хлои, Кэти Клэм, рассказала BBC, что она и ее семья наблюдали за аукционом из своего дома в Юте и были в восторге от продажи.

Мем "Косоглазая Хлоя" получился из видео, которое Кэти сняла в 2013 году. Тогда она рассказала своим дочкам о сюрпризе – поездке в Диснейленд. Одна из ее дочерей, Лили, начала плакать, а Хлоя посмотрела на маму с неодобрительным выражением лица.

С тех пор видео с Хлоей посмотрели более 20 млн раз. У девочки, которой сейчас 10 лет, 500 тыс. подписчиков в Instagram.

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Видео: Lily & Chloe / YouTube