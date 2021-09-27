Мем с "косоглазой Хлоей" продали за $74 тыс. как NFT-токен

Мать Хлои, Кэти Клэм, рассказала BBC, что она и ее семья наблюдали за аукционом из своего дома в Юте и были в восторге от продажи.
Мем "Косоглазая Хлоя" получился из видео, которое Кэти сняла в 2013 году. Тогда она рассказала своим дочкам о сюрпризе – поездке в Диснейленд. Одна из ее дочерей, Лили, начала плакать, а Хлоя посмотрела на маму с неодобрительным выражением лица.
С тех пор видео с Хлоей посмотрели более 20 млн раз. У девочки, которой сейчас 10 лет, 500 тыс. подписчиков в Instagram.
NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.
Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн. На данный момент это рекорд стоимости для NFT-токена.