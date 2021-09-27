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Мем с "косоглазой Хлоей" продали за $74 тыс. как NFT-токен

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На меме изображена реакция Хлои на новость о поездке в Диснейленд
На меме изображена реакция Хлои на новость о поездке в Диснейленд
Скриншот: Lily & Chloe / YouTube

Популярный мем "Косоглазая Хлоя" продали как NFT-токен за 25 Ethereum, что равноценно $74 тыс. Об этом сообщает ВВС.

Мать Хлои, Кэти Клэм, рассказала BBC, что она и ее семья наблюдали за аукционом из своего дома в Юте и были в восторге от продажи.

Мем "Косоглазая Хлоя" получился из видео, которое Кэти сняла в 2013 году. Тогда она рассказала своим дочкам о сюрпризе – поездке в Диснейленд. Одна из ее дочерей, Лили, начала плакать, а Хлоя посмотрела на маму с неодобрительным выражением лица.

С тех пор видео с Хлоей посмотрели более 20 млн раз. У девочки, которой сейчас 10 лет, 500 тыс. подписчиков в Instagram.

ВИДЕО
Видео: Lily & Chloe / YouTube
Контекст:

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн. На данный момент это рекорд стоимости для NFT-токена.

Теги: аукцион, NFT
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