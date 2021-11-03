Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2021
 
Новости

Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фрагменты из "Криминального чтива" Тарантино в виде NFT-токенов будут доступны только покупателям
Фрагменты из "Криминального чтива" Тарантино в виде NFT-токенов будут доступны только покупателям
Фото: ЕРА

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино продаст на аукционе семь фрагментов из фильма "Криминальное чтиво" в виде NFT-токенов, а также оригинальные рукописные сценарии фильма и свои эксклюзивные аудиокомментарии. Об этом 2 ноября сообщил американский телеканал CNBC.

Лоты продаются на торговой площадке аукциона NFT OpenSea. Представленные фрагменты будут доступны только тем, кто купил лоты.

Контекст:

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн. На данный момент это рекорд стоимости для NFT-токена.

Теги: режиссер, Квентин Тарантино, NFT
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной
"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной
"Такая секси", "Горячая штучка". 55-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит после сауны
"Такая секси", "Горячая штучка". 55-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит после сауны
"Разве они не милашки?" 77-летний Дуглас вышел на прогулку с двумя подружками-ослицами. Видео
"Разве они не милашки?" 77-летний Дуглас вышел на прогулку с двумя подружками-ослицами. Видео
"Очень красиво и смело". 57-летняя Байрак снялась топлес
"Очень красиво и смело". 57-летняя Байрак снялась топлес
Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд оголила грудь и живот в наряде от Gucci
Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд оголила грудь и живот в наряде от Gucci
"Шкаф перфекциониста". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский показал, как сложены его вещи
"Шкаф перфекциониста". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский показал, как сложены его вещи
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь
50-летняя Орбакайте показала себя без макияжа
50-летняя Орбакайте показала себя без макияжа
"Ужас, что с лицом. Все пухлое!", "Жеманная бабушка". Волочкова показала, как выглядит в реальной жизни
"Ужас, что с лицом. Все пухлое!", "Жеманная бабушка". Волочкова показала, как выглядит в реальной жизни
"По фото видно, что оргазм", "Грудь супер". Чехова поласкала себя перед камерой
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото
"Его последний день был прекрасен". Мухарский сообщил о смерти отца и назвал дату прощания
"Его последний день был прекрасен". Мухарский сообщил о смерти отца и назвал дату прощания
"Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное". Петр Черный рассказал, как познакомил Потапа с Каменских
"Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное". Петр Черный рассказал, как познакомил Потапа с Каменских
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS