Тарантино рассказал, почему оставил свою мать без финансовой поддержки

Причиной этого решения, по словам Тарантино, стала обида на мать из-за того, что она всегда была на стороне школьных учителей, которые насмехались над его увлечением придумывать сценарии для кино и критиковали за плохую успеваемость.

"Моей маме всегда было тяжело из-за того, что я не хотел учиться. Она жаловалась, что я пишу сценарии", – признался режиссер.

Тарантино подчеркнул, что однажды во время "очередной тирады" мать назвала его увлечение "дерьмом", а о возможной карьере сценариста говорила с сарказмом.

"Когда она сказала это мне в такой саркастической манере, я ответил: "Хорошо, если я стану успешным, ты никогда не получишь ни цента от моего успеха. Я не куплю тебе дом. Я не буду оплачивать твой отпуск, я не куплю тебе "кадиллак", как у Элвиса Пресли. Ты ничего не получишь. Потому что ты это сказала", – заявил Тарантино.

На уточняющий вопрос ведущего, сдержал ли он слово, режиссер ответил утвердительно.

"У ваших слов есть последствия. Помните, что ваш саркастический тон будет иметь последствия", – заявил 58-летний Тарантино.