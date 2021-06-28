58-летний Тарантино объявил о завершении режиссерской карьеры и назвал причины своего решения

Тарантино: Я отдал все, что у меня есть Фото: ЕРА

По словам Тарантино, он покидает профессию именно на пике карьеры, так как знает, что после оглушительного успеха всегда наступает черед провалов.

"Я отдал все, что у меня есть, все, что у меня есть", – отметил Тарантино.

Он подчеркнул, что планирует снять прощальный фильм, но пока не готов о нем говорить.

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Видео: Real Time with Bill Maher / YouTube