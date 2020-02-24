Тарантино впервые стал отцом

56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино и его 36-летняя супруга, израильская певица Даниэла Пик впервые стали родителями. Об этом сообщат TMZ.
"Даниэла и Квентин счастливы объявить о рождении своего первого ребенка", – сказал представитель режиссера.
У Тарантино родился сын 22 февраля 2020 года.
Роды проходили в медицинском центре Сураски (Больница Ихилов). Об этом сообщает Jerusalem Post.
Тарантино и Пик познакомились в 2009 году, когда режиссер приехал в Израиль, чтобы представить ленту "Бесславные ублюдки".
Свадьба Тарантино и Пик состоялась в Лос-Анджелесе осенью 2018 года.
Как и для Тарантино, для Пик этот брак первый. Детей у пары от предыдущих отношений нет.
Они познакомились во время промотура ленты "Бесславные ублюдки" в Израиле в 2009 году.