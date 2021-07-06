"Жемчужина, венчающая корону". Квентин Тарантино купил для себя кинотеатр в Лос-Анджелесе

"Сейчас в вашем подкасте я объявлю то, чего еще никто не знает. Я купил Vista Theatre. Думаю, откроем его к Рождеству. И он тоже будет работать только с пленкой. Но Vista не станет кинотеатром повторного показа, мы не против показывать и новые фильмы, но только если нам будут предоставлять пленочные копии. Vista похож на жемчужину, венчающую корону", – сказал Тарантино.
Тарантино уточнил, что кинотеатр рассчитан на 400 зрительных мест и требует реставрации.
У кинорежиссера уже есть один кинотеатр – New Beverly Cinema, построенный в 1929 году. Эту покупку Тарантино совершил в 2017 году.
По его словам, репертуар двух его кинотеатров будет отличаться: в Vista Theatre планируется показ и новых фильмов на пленке, а в New Beverly идут только старые фильмы на пленке 16 мм и 35 мм.
Тарантино родился в 1963 году в США. Он получил мировую известность после премьеры фильма "Криминальное чтиво" (1994).
В начале июня 2021 года Тарантино сообщил, что закончил книгу "Однажды в Голливуде", написанную по мотивам своего одноименного фильма, премьера которого состоялась в 2019 году.
Режиссер женат. Супруга Тарантино – израильская певица Даниэла Пик. Их свадьба состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе. В феврале 2020 года у супругов родился первенец.
В июне 2021 года Тарантино объявил о завершении режиссерской карьеры.