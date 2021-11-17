Студия Miramax будет судиться с Тарантино за продажу семи NFT-токенов из "Криминального чтива"

Тарантино в 1995 году получил "Оскар" за сценарий к фильму "Криминальное чтиво" Фото: ЕРА

Представители Miramax в обращении указали, что изначально их не уведомили о запланированном аукционе по продаже NFT, а когда они узнали об этом, то обратились к директору режиссера с просьбой воздержаться от намерений, так как это является нарушением их прав.

В публикации отмечается, что представители Тарантино пока не комментировали заявление киностудии.