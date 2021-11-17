Студия Miramax будет судиться с Тарантино за продажу семи NFT-токенов из "Криминального чтива"

Представители Miramax в обращении указали, что изначально их не уведомили о запланированном аукционе по продаже NFT, а когда они узнали об этом, то обратились к директору режиссера с просьбой воздержаться от намерений, так как это является нарушением их прав.
В публикации отмечается, что представители Тарантино пока не комментировали заявление киностудии.
NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.
Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн. На данный момент это рекорд стоимости для NFT-токена.
Фильм "Криминальное чтиво" удостоился высшей награды Каннского кинофестиваля в 1994 году, а в 1995-м Тарантино и соавтор сценария Роджер Эвари получили "Оскар" в номинации "Лучший сценарий".