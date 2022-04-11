"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас – это жизнь!" Гвоздева показала обстрелянный автомобиль своего мужа

Гвоздева – мужу: Все лучшее у нас еще впереди Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Гвоздева отметила, что множество хороших и незабываемых моментов были связаны с любимой машиной ее супруга.

"Вспоминаю, как ты первый раз позвал меня проехать с тобой на твоем Skyline, и мы стояли на Старте на соревнованиях на "Чайке". Тогда мне было так страшно, и в то же время я так гордилась тобой и твоей смелостью! То, как ты дрифтовал на нашей свадьбе, навсегда останется в сердце", – написала она.

Гвоздева посочувствовала мужу и нашла слова утешения.

"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас – это жизнь! Мы с тобой еще так молоды, энергичны, еще заработаем и купим машину еще лучше, но эту оставим как память. Все лучшее у нас еще впереди. Обнимаю тебя и очень жду встречи и победы!" – написала хореограф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

"С мужем все в порядке?" – спросила подписчица alenatovkus.

"Да, все хорошо", – ответила Гвоздева.

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