"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас – это жизнь!" Гвоздева показала обстрелянный автомобиль своего мужа

Гвоздева отметила, что множество хороших и незабываемых моментов были связаны с любимой машиной ее супруга.
"Вспоминаю, как ты первый раз позвал меня проехать с тобой на твоем Skyline, и мы стояли на Старте на соревнованиях на "Чайке". Тогда мне было так страшно, и в то же время я так гордилась тобой и твоей смелостью! То, как ты дрифтовал на нашей свадьбе, навсегда останется в сердце", – написала она.
Гвоздева посочувствовала мужу и нашла слова утешения.
"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас – это жизнь! Мы с тобой еще так молоды, энергичны, еще заработаем и купим машину еще лучше, но эту оставим как память. Все лучшее у нас еще впереди. Обнимаю тебя и очень жду встречи и победы!" – написала хореограф.
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"С мужем все в порядке?" – спросила подписчица alenatovkus.
"Да, все хорошо", – ответила Гвоздева.
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4 марта Гвоздева сообщила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты. 19 марта хореограф вместе с детьми выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию.
Муж Гвоздевой вступил в ряды территориальной обороны и находится в Винницкой области.