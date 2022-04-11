  "Я поддерживаю украинцев". Билли Айлиш посвятила песню Украине. Видео

Айлиш: Я посвящаю песню народу Украины, людям, которые так сильно страдают сегодня Фото: billieeilish / Instagram

Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл спели песню в рамках благотворительной кампании Stand Up For Ukraine, призванной помочь Украине в борьбе с российскими агрессорами.

"Мы исполним Your Power как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрит это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину", – сказала Айлиш перед исполнением песни.

А по окончании композиции выразила личную поддержку Украине.

"Я не могу сделать многое, но я хочу сказать, что поддерживаю украинцев. Эта песня была для них, я посвящаю ее народу Украины, людям, которые так сильно страдают сегодня", – сказала Айлиш.