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11 апреля, 2022
 
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"Я поддерживаю украинцев". Билли Айлиш посвятила песню Украине. Видео

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Айлиш: Я посвящаю песню народу Украины, людям, которые так сильно страдают сегодня
Айлиш: Я посвящаю песню народу Украины, людям, которые так сильно страдают сегодня
Фото: billieeilish / Instagram

Американская певица Билли Айлиш на своем YouTube-канале 10 апреля опубликовала видео исполнения песни Your Power, которую посвятила Украине.

Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл спели песню в рамках благотворительной кампании Stand Up For Ukraine, призванной помочь Украине в борьбе с российскими агрессорами.

"Мы исполним Your Power как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрит это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину", – сказала Айлиш перед исполнением песни.

А по окончании композиции выразила личную поддержку Украине.

"Я не могу сделать многое, но я хочу сказать, что поддерживаю украинцев. Эта песня была для них, я посвящаю ее народу Украины, людям, которые так сильно страдают сегодня", – сказала Айлиш.

видео

Видео: Billie Eilish / YouTube
Теги: Украина, видео, украинцы, война России против Украины, певица, песня, Билли Айлиш
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