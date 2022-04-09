В рамках акции Stand Up For Ukraine было собрано $10 млрд – Зеленский

"Сегодня есть и важная новость от госпожи [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В рамках инициированной ими глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более $10 млрд для помощи нашим людям. Для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны России против Украины. Спасибо каждому, кто приобщился к сбору этих средств!" – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глобальная конференция доноров Stand Up For Ukraine состоялась в Варшаве 9 апреля. Ее целью был сбор средств для внутренне перемещенных лиц в Украине и беженцев.

К кампании приобщились знаменитости, в частности – Билли Айлиш, Элтон Джон, Radiohead, Maneskin, Metallica и другие.