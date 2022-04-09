"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка

"Все, что здесь произошло, не поддается описанию словами. На это невозможно смотреть без боли. Рельеф нашей плодородной земли, цветущих сел, древних памятников и современных мегаполисов превращается в марсианскую безжизненную пустыню. Мы можем это увидеть своими глазами, потому что украинская армия уже погнала отсюда рашистов, которые это сделали. Но мы прекрасно понимаем, что это происходит сегодня во всех других оккупированных городах Украины. Мы должны всеми способами объединять мир вокруг Украины и просить предоставлять нам высокотехнологичное оружие, чтобы остановить эту войну немедленно", – написала в комментарии к видео артистка.
Она подчеркнула, что российской агрессии народы должны противостоять вместе, объединив усилия.
"Должно быть общее противостояние. Должна подняться свободная Беларусь, свободный Казахстан, свободная Грузия. Должны подняться все территории, которые [президент РФ Владимир] Путин насиловал и продолжает насиловать. Должны подняться все республики бывшего Советского Союза", – призвала певица.
Бородянку освободили 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и ГСЧС обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.
По информации Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.