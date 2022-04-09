"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка

Руслана: Мы должны всеми способами объединять мир вокруг Украины и просить предоставлять нам высокотехнологичное оружие, чтобы остановить эту войну немедленно Фото: Ruslana Lyzhychko / Facebook

"Все, что здесь произошло, не поддается описанию словами. На это невозможно смотреть без боли. Рельеф нашей плодородной земли, цветущих сел, древних памятников и современных мегаполисов превращается в марсианскую безжизненную пустыню. Мы можем это увидеть своими глазами, потому что украинская армия уже погнала отсюда рашистов, которые это сделали. Но мы прекрасно понимаем, что это происходит сегодня во всех других оккупированных городах Украины. Мы должны всеми способами объединять мир вокруг Украины и просить предоставлять нам высокотехнологичное оружие, чтобы остановить эту войну немедленно", – написала в комментарии к видео артистка.

Она подчеркнула, что российской агрессии народы должны противостоять вместе, объединив усилия.

"Должно быть общее противостояние. Должна подняться свободная Беларусь, свободный Казахстан, свободная Грузия. Должны подняться все территории, которые [президент РФ Владимир] Путин насиловал и продолжает насиловать. Должны подняться все республики бывшего Советского Союза", – призвала певица.