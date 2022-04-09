Эстония планирует до конца 2022 года полностью отказаться от российского газа – премьер-министр

"Мы должны как можно скорее прекратить покупать газ у путинского режима, поскольку они используют доходы от его продажи для финансирования своей войны против Украины. Мы решили увеличить поставки природного газа и построить в Палдиски хранилище СПГ [сжиженного природного газа], чтобы с осени можно было использовать плавучий терминал. Это открывает возможности не только для Эстонии, но и для нашего региона в целом уйти в зиму без всякой зависимости от российского газа", – заявила она.

По словам Каллас, "принципиальная позиция" эстонского правительства заключается в том, что любое судно СПГ, которое прибывает в Палдиски, не должно перевозить российский газ.

ERR сообщает, что Эстония и Финляндия договорились о совместной аренде плавучего терминала СПГ, чтобы гарантировать поставки газа в обе страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)