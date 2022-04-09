Эстония планирует до конца 2022 года полностью отказаться от российского газа – премьер-министр

"Мы должны как можно скорее прекратить покупать газ у путинского режима, поскольку они используют доходы от его продажи для финансирования своей войны против Украины. Мы решили увеличить поставки природного газа и построить в Палдиски хранилище СПГ [сжиженного природного газа], чтобы с осени можно было использовать плавучий терминал. Это открывает возможности не только для Эстонии, но и для нашего региона в целом уйти в зиму без всякой зависимости от российского газа", – заявила она.
По словам Каллас, "принципиальная позиция" эстонского правительства заключается в том, что любое судно СПГ, которое прибывает в Палдиски, не должно перевозить российский газ.
ERR сообщает, что Эстония и Финляндия договорились о совместной аренде плавучего терминала СПГ, чтобы гарантировать поставки газа в обе страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также начал массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь и исключить РФ из G20.
7 апреля послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России. По данным СМИ, он включает эмбарго на уголь, но не на газ и нефть.