Италия планирует увеличить поставки газа из Алжира, чтобы уменьшить зависимость от РФ – СМИ

Агентство отметило, что Италия получает около 40% импорта газа из РФ и стремится диверсифицировать поставки после полномасштабного вторжения России в Украину.

Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию. Reuters пишет, что по трубопроводу Transmed может поставляться более 110 млн м³ газа в сутки, но сейчас поставляется менее 60 млн м³.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 апреля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия поддержит ужесточение санкций для России, особенно после зверств против жителей Бучи Киевской области, которая была под российской оккупацией. Он сказал, что Италия не будет налагать вето на российские газовые санкции.