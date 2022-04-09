Италия планирует увеличить поставки газа из Алжира, чтобы уменьшить зависимость от РФ – СМИ

Агентство отметило, что Италия получает около 40% импорта газа из РФ и стремится диверсифицировать поставки после полномасштабного вторжения России в Украину.
Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию. Reuters пишет, что по трубопроводу Transmed может поставляться более 110 млн м³ газа в сутки, но сейчас поставляется менее 60 млн м³.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 апреля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия поддержит ужесточение санкций для России, особенно после зверств против жителей Бучи Киевской области, которая была под российской оккупацией. Он сказал, что Италия не будет налагать вето на российские газовые санкции.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь и исключить РФ из G20.
7 апреля послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России. По данным СМИ, он включает эмбарго на уголь, но не на газ и нефть.