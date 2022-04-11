"Я признаю, что это было недостойно". Алина Паш заявила, что сожалеет о коллаборациях с россиянами

"У меня даже до 24 февраля были коллаборации с россиянами, в том числе с искренними намерениями по отношению к молодому поколению… Хотелось изменить их мнение об Украине. Но сейчас я признаю... Тяжело все это, но признаю, что это было недостойно", – сказала Паш.
Певица призналась, что после скандала с нацотбором на "Евровидение" в ее жизни за неделю до войны появился человек, который многое ей объяснил.
"Именно ошибки, связанные с "Евровидением", меня соединили с этим человеком. Жаль, что его не было раньше. Возможно, я бы не наделала этих ошибок. [...] Мне досадно, что я лично до сих пор не могла многое понять. Видимо, потому, что у меня не было рядом человека, который мог мне объяснить, что какими-то попытками диалога с ними я затрагиваю на самом деле своих же", – отметила певица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Алина Паш в 2021 году принимала участие в российском проекте к 130-летию со дня рождения русского поэта Осипа Мандельштама – "Сохрани мою речь навсегда". В записи приняли участие такие исполнители, как Леонид Агутин, Noize MC, Oxxxymiron, Илья Лагутенко.
В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.
Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.
Группа Kalush Orchestra, которая представит на конкурсе Украину, выйдет на сцену в первом полуфинале, 10 мая. Она выступит под номером шесть.