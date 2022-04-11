"Я признаю, что это было недостойно". Алина Паш заявила, что сожалеет о коллаборациях с россиянами

Алина Паш: Мне досадно, что я лично до сих пор не могла многое понять Фото: alinapash / Instagram

"У меня даже до 24 февраля были коллаборации с россиянами, в том числе с искренними намерениями по отношению к молодому поколению… Хотелось изменить их мнение об Украине. Но сейчас я признаю... Тяжело все это, но признаю, что это было недостойно", – сказала Паш.

Певица призналась, что после скандала с нацотбором на "Евровидение" в ее жизни за неделю до войны появился человек, который многое ей объяснил.

"Именно ошибки, связанные с "Евровидением", меня соединили с этим человеком. Жаль, что его не было раньше. Возможно, я бы не наделала этих ошибок. [...] Мне досадно, что я лично до сих пор не могла многое понять. Видимо, потому, что у меня не было рядом человека, который мог мне объяснить, что какими-то попытками диалога с ними я затрагиваю на самом деле своих же", – отметила певица.

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