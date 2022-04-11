"Они не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Алина Паш рассказала об общении с родственниками из России

Паш о родственниках из РФ: Между нами огромная пропасть Фото: alinapash / Instagram

Певица вспомнила, что чувствовала, когда только узнала о вторжении.

"Боль, пустота, оборванность, страх. Собранности сразу не было", – призналась она.

Паш подчеркнула, что рассчитывала хотя бы на каплю здравого смысла у россиян и что переговоры будут возможны. Она отметила, что уже в начале войны пыталась достучаться до знакомых и родственников из России.

"Неделю назад оборвались вообще все нитки туда. Последние нитки оборвались с родственниками. Они держались еще, поскольку это кровинки. Но когда даже родственники не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя", я не выдержала и сказала: "Знаете, между нами ничего общего нет. Можете забыть о существовании какого-то родства между нами. Между нами огромная пропасть. Со мной это уже навсегда, и с моими детьми, и даже с поколениями", – призналась исполнительница.

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