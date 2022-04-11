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11 апреля, 2022
 
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"Они не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Алина Паш рассказала об общении с родственниками из России

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Паш о родственниках из РФ: Между нами огромная пропасть
Паш о родственниках из РФ: Между нами огромная пропасть
Фото: alinapash / Instagram

Украинская певица Алина Паш в интервью программе ЖВЛ на "1+1" 10 апреля призналась, что до последнего не верила в возможность полномасштабной войны России против Украины.

Певица вспомнила, что чувствовала, когда только узнала о вторжении.

"Боль, пустота, оборванность, страх. Собранности сразу не было", – призналась она.

Паш подчеркнула, что рассчитывала хотя бы на каплю здравого смысла у россиян и что переговоры будут возможны. Она отметила, что уже в начале войны пыталась достучаться до знакомых и родственников из России.

"Неделю назад оборвались вообще все нитки туда. Последние нитки оборвались с родственниками. Они держались еще, поскольку это кровинки. Но когда даже родственники не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя", я не выдержала и сказала: "Знаете, между нами ничего общего нет. Можете забыть о существовании какого-то родства между нами. Между нами огромная пропасть. Со мной это уже навсегда, и с моими детьми, и даже с поколениями", – призналась исполнительница.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, речь идет о ее директоре. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022". 

Общественное сообщило, что на внеочередном заседании оргкомитета нацотбора было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. 

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, война России против Украины, певица, Алина Паш
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