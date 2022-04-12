"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом

"Буду ждать вас в зале. 15 апреля, Crocus City Hall", – написала певица.
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"Какие на х...й концерты, когда на вашей Родине война, люди гибнут. Как вы так можете?" – спросила подписчица annazhuzhma.
"Лолита, что с вами случилось? Где ваша прямолинейность и смелость? Я вами всегда восхищалась, а сейчас презираю просто... Какие концерты, деточка, когда в соседней стране, твоей стране, творится геноцид и терроризм? Что это за танцы на костях? Неужели вы до сих пор не поняли, что Раша со скоростью света может сегодня вас обожать, а завтра на х...й послать? Вы боитесь потерять российскую аудиторию, но в итоге потеряете все. Ведь Россия уже проклята миром", – заявила miss_lana2016.
"Скоро она будет концерты давать в бункере для [президента РФ Владимира] Путина. Это значит, у этих лиц на первом месте деньги. Совесть просрала", – написала tvakarova.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Лолита не осуждала российскую агрессию против Украины. Певица сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте она высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.
Весной 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.
Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах.