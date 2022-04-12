"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом

"Буду ждать вас в зале. 15 апреля, Crocus City Hall⁣⁣", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Какие на х...й концерты, когда на вашей Родине война, люди гибнут. Как вы так можете?" – спросила подписчица annazhuzhma.

"Лолита, что с вами случилось? Где ваша прямолинейность и смелость? Я вами всегда восхищалась, а сейчас презираю просто... Какие концерты, деточка, когда в соседней стране, твоей стране, творится геноцид и терроризм? Что это за танцы на костях? Неужели вы до сих пор не поняли, что Раша со скоростью света может сегодня вас обожать, а завтра на х...й послать? Вы боитесь потерять российскую аудиторию, но в итоге потеряете все. Ведь Россия уже проклята миром", – заявила miss_lana2016.

"Скоро она будет концерты давать в бункере для [президента РФ Владимира] Путина. Это значит, у этих лиц на первом месте деньги. Совесть просрала", – написала tvakarova.

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