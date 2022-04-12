"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны

"Как сохранить свет в душе, любовь в сердце, человеческий облик и не озлобиться... Это бой с самим собой за самого себя. Та информация, которую я слышу, вижу и чувствую, сжигает, уничтожает изнутри, она нарушает баланс света и тьмы. Но бороться нужно и не сдаваться в плен зла, не дать ему поглотить себя. Да, это трудно. Для тех, кто пережил лично все ужасы войны, это вообще почти нереально. Но если осталась в душе даже одна искорка, есть надежда – надежда на спасение, свет и справедливость", – написала она.

Мозговая обратилась к каждому украинцу, пострадавшему от агрессии РФ.

"Я обнимаю каждого, кто потерял близких людей, каждого, кто пережил пытки, боль и отчаяние. Я дарю каждому из вас частичку тепла и любви! Берегите себя и сражайтесь за свет в своих душах", – завершила она пост.

Война России против Украины. Главное (обновляется)