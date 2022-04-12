Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2022
 
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"Бороться нужно и не сдаваться в плен зла". Мозговая рассказала, как не озлобиться в реалиях войны

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Мозговая: Я обнимаю каждого, кто потерял близких людей, каждого, кто пережил пытки, боль и отчаяние
Мозговая: Я обнимаю каждого, кто потерял близких людей, каждого, кто пережил пытки, боль и отчаяние
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 12 апреля в Facebook заявила, что окружающая действительность способна уничтожать изнутри.

"Как сохранить свет в душе, любовь в сердце, человеческий облик и не озлобиться... Это бой с самим собой за самого себя. Та информация, которую я слышу, вижу и чувствую, сжигает, уничтожает изнутри, она нарушает баланс света и тьмы. Но бороться нужно и не сдаваться в плен зла, не дать ему поглотить себя. Да, это трудно. Для тех, кто пережил лично все ужасы войны, это вообще почти нереально. Но если осталась в душе даже одна искорка, есть надежда – надежда на спасение, свет и справедливость", – написала она.

Мозговая обратилась к каждому украинцу, пострадавшему от агрессии РФ.

"Я обнимаю каждого, кто потерял близких людей, каждого, кто пережил пытки, боль и отчаяние. Я дарю каждому из вас частичку тепла и любви! Берегите себя и сражайтесь за свет в своих душах", – завершила она пост.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2106915052810254

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, украинцы, война России против Украины, психология, Алена Мозговая, продюсер
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