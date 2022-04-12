"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео

"Счастливого дня рождения, мистер Melovin!" – написал певец и отметил, что ему исполнилось 25 лет.
Melovin перед камерой снял очки с затемненными стеклами и упал лицом в торт. Певец, глядя в объектив, высказал пожелание, адресованное президенту страны-агрессора – России – Владимиру Путину.
"Чтобы Путин сдох!" – сказал он.
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Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.
После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью.