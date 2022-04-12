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12 апреля, 2022
 
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"Чтобы Путин сдох!" Melovin в свой день рождения упал лицом в торт. Видео

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Melovin: Счастливого дня рождения!
Melovin: Счастливого дня рождения!
Фото: MÉLOVIN / Facebook

Украинский певец Melovin 11 апреля в Instagram показал, как отпраздновал свой день рождения.

"Счастливого дня рождения, мистер Melovin!" – написал певец и отметил, что ему исполнилось 25 лет.

Melovin перед камерой снял очки с затемненными стеклами и упал лицом в торт. Певец, глядя в объектив, высказал пожелание, адресованное президенту страны-агрессора – России – Владимиру Путину.

"Чтобы Путин сдох!" – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Melovin  родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м он стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

После нападения РФ на Украину Melovin занялся волонтерской деятельностью.

Теги: Россия, Украина, война, волонтеры, война России против Украины, певец, Melovin, торт
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