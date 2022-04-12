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Анатолий Анатолич: Не верьте Собчак и тому подобным правдолюбам. Они нас на...бывают

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Анатолий Анатолич: В России не осталось честных журналистов
Анатолий Анатолич: В России не осталось честных журналистов
Фото: yulattt / Instagram

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич на своей странице в Instagram 9 апреля заявил, что нельзя верить ничему, что говорят в РФ, так как все местные журналисты в той или иной мере "на стороне зла".

"В России не осталось честных журналистов. Это просто физически невозможно. Поэтому мы должны понимать, что все либеральные к нам персонажи, как [Ксения] Собчак или [Алексей] Пивоваров все равно на стороне зла. Даже если они чуть-чуть на стороне зла, на полшишечки, очень осторожно... Это означает что этот мрак уже коснулся их, как Венум, и он уже заразил их. Не бывает чуть-чуть", – заявил телеведущий.

Анатолий Анатолич призвал не верить ничему, что говорят из России, поскольку это точно будет ложь или "подводка к чему-то плохому в ближайшем будущем".

"Когда в феврале появились новости про то, что Украина решила напасть на Донбасс и неожиданно начала бомбить несчастных жителей, все поняли, что сейчас будет жесть со стороны РФ. Затем было признание независимости (так называемых "ДНР" и "ЛНР". – "ГОРДОН") и война", – отметил телеведущий.

Он подчеркнул, что с российской стороны так происходит всегда.

"Не верьте Собчак и тому подобным правдолюбам. Они нас на...бывают", – заявил Анатолич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 марта Анатолий Анатолич сообщил, что после начала войны России против Украины вместе с семьей переехал во Францию. Он выехал как многодетный отец. У Анатолича и его жены, бизнесвумен Юлии Бойко трое детей. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

Теги: Россия, Украина, Ксения Собчак, война, журналисты, война России против Украины, телеведущий, Анатолий Анатолич, Алексей Пивоваров
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