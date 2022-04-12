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12 апреля, 2022
 
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Мать Маска показала фото для украинского L'Officiel и призвала поддержать Украину

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Мэй Маск: Поддержите Украину
Мэй Маск: Поддержите Украину
Фото: mayemusk / Instagram

73-летняя писательница и диетолог Мэй Маск, мать основателя компании SpaceX изобретателя Илона Маска на своей странице в Instagram опубликовала пост в поддержку Украины.

Мэй Маск показала снимки, сделанные для украинского модного журнала L'Officiel.

Писательница уточнила, что съемка проходила до войны. Она сопроводила пост хештегом #StandwithUkraine – "поддержите Украину".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted. В настоящее время Маск работает диетологом, читая лекции о здоровом питании.

Она мать троих детей, самым известным из которых стал изобретатель Илон Маск.

Теги: Украина, война, война России против Украины, модель, Мэй Маск, журнал
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