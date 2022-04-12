Мать Маска показала фото для украинского L'Officiel и призвала поддержать Украину

Мэй Маск показала снимки, сделанные для украинского модного журнала L'Officiel.

Писательница уточнила, что съемка проходила до войны. Она сопроводила пост хештегом #StandwithUkraine – "поддержите Украину".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted. В настоящее время Маск работает диетологом, читая лекции о здоровом питании.



Она мать троих детей, самым известным из которых стал изобретатель Илон Маск.