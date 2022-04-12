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12 апреля, 2022
 
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Ефросинина: Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте ее себе, нам дайте оружие

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Ефросинина: Самое большое оружие, которым я владею, это мое слово
Ефросинина: Самое большое оружие, которым я владею, – это мое слово
Скриншот: Люкс ФМ / YouTube

Украинская ведущая Маша Ефросинина в интервью, которое опубликовано 10 апреля на YouTube-канале "Люкс ФМ", призвала мировое сообщество не жалеть украинцев, а помочь им в борьбе с российскими оккупантами оружием, деньгами и постоянными митингами в поддержку.

"Самое большое оружие, которым я владею, – это мое слово. Соответственно, моя личная война с самых первых часов начала в Украине и до сегодняшнего дня идет через слово, через борьбу с пропагандой и через информационную повестку и поддержание ее по всему Западу. Потому что мой личный вызов – не дать им спать спокойно, невероятно охать и ахать и делать вот такие лица, когда [спрашивают]: "Вы откуда? – "Из Украины". – "Оу, оу". Не надо, бл...дь, мне жалости. Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте, бл...дь, ее себе, нам дайте оружие, дайте денег и, пожалуйста, выходите на площади каждые выходные, чтобы весь мир не забывал, что у нас насилуют мальчиков 10-летних, а от женщин оставляют пепел из разодранных влагалищ", – сказала ведущая. 

Она отметила, что если бы осталась в Киеве и не уехала за границу, то была бы менее эффективной в борьбе за победу над российскими оккупантами.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с детьми переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове. В настоящее время она находится за границей, занимаясь сбором средств в поддержку украинцев.

Теги: украинцы, война России против Украины, Маша Ефросинина
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