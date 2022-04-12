  Ефросинина: Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте ее себе, нам дайте оружие

"Самое большое оружие, которым я владею, – это мое слово. Соответственно, моя личная война с самых первых часов начала в Украине и до сегодняшнего дня идет через слово, через борьбу с пропагандой и через информационную повестку и поддержание ее по всему Западу. Потому что мой личный вызов – не дать им спать спокойно, невероятно охать и ахать и делать вот такие лица, когда [спрашивают]: "Вы откуда? – "Из Украины". – "Оу, оу". Не надо, бл...дь, мне жалости. Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте, бл...дь, ее себе, нам дайте оружие, дайте денег и, пожалуйста, выходите на площади каждые выходные, чтобы весь мир не забывал, что у нас насилуют мальчиков 10-летних, а от женщин оставляют пепел из разодранных влагалищ", – сказала ведущая.
Она отметила, что если бы осталась в Киеве и не уехала за границу, то была бы менее эффективной в борьбе за победу над российскими оккупантами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с детьми переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове. В настоящее время она находится за границей, занимаясь сбором средств в поддержку украинцев.