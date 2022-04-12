  Ефросинина: Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте ее себе, нам дайте оружие

"Самое большое оружие, которым я владею, – это мое слово. Соответственно, моя личная война с самых первых часов начала в Украине и до сегодняшнего дня идет через слово, через борьбу с пропагандой и через информационную повестку и поддержание ее по всему Западу. Потому что мой личный вызов – не дать им спать спокойно, невероятно охать и ахать и делать вот такие лица, когда [спрашивают]: "Вы откуда? – "Из Украины". – "Оу, оу". Не надо, бл...дь, мне жалости. Ни один украинец не нуждается в жалости. Оставьте, бл...дь, ее себе, нам дайте оружие, дайте денег и, пожалуйста, выходите на площади каждые выходные, чтобы весь мир не забывал, что у нас насилуют мальчиков 10-летних, а от женщин оставляют пепел из разодранных влагалищ", – сказала ведущая.

Она отметила, что если бы осталась в Киеве и не уехала за границу, то была бы менее эффективной в борьбе за победу над российскими оккупантами.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)