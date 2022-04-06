  "До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду". Ефросинина рассказала, как относится к Дорну и Лободе

Ефросинина: Я разделяю всех на людей, которые что-то делают против оккупантов и тех, которые ничего не делают или замалчивают Фото: mashaefrosinina / Instagram

"В концепции моей жизни есть правило не обсуждать никого, тем более публично, но если речь идет о моей позиции, я имею право ее озвучить. Но обсуждать не хочу. До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду", – сказала ведущая.

Ефросинина подчеркнула, что все изменилось 24 февраля.

"Я разделяю всех на людей, которые что-то делают против оккупантов, и тех, которые ничего не делают или замалчивают. Это одно и то же, – сказал она. – Есть люди, которые сказали "нет войне, миру – мир" и поставили черный квадратик. А есть Ваня, который, кажется, на второй день разорвал все контракты и связи с русским рынком. Света Лобода на третий день войны перевела лично в мой фонд сумасшедшую сумму денег, благодаря чему мы вообще смогли заплатить за топливо, чтобы эвакуировать людей. Я не могу давать им оценку. Не могу", – подчеркнула она.



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Видео: Радіо НВ / YouTube

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