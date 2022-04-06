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06 апреля, 2022
 
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"До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду". Ефросинина рассказала, как относится к Дорну и Лободе

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Ефросинина: Я разделяю всех на людей, которые что-то делают против оккупантов и тех, которые ничего не делают или замалчивают
Ефросинина: Я разделяю всех на людей, которые что-то делают против оккупантов и тех, которые ничего не делают или замалчивают
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина в интервью "Радио НВ" рассказала, как относится к украинским артистам Ивану Дорну и Loboda, которые осудили российскую агрессию, но до войны строили карьеру в стране-агрессоре.

"В концепции моей жизни есть правило не обсуждать никого, тем более публично, но если речь идет о моей позиции, я имею право ее озвучить. Но обсуждать не хочу. До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду", – сказала ведущая. 

Ефросинина подчеркнула, что все изменилось 24 февраля. 

"Я разделяю всех на людей, которые что-то делают против оккупантов, и тех, которые ничего не делают или замалчивают. Это одно и то же, – сказал она. – Есть люди, которые сказали "нет войне, миру – мир"  и поставили черный квадратик. А есть Ваня, который, кажется, на второй день разорвал все контракты и связи с русским рынком. Света Лобода на третий день войны перевела лично в мой фонд сумасшедшую сумму денег, благодаря чему мы вообще смогли заплатить за топливо, чтобы эвакуировать людей. Я не могу давать им оценку. Не могу",  подчеркнула она. 

ВИДЕО
Видео: Радіо НВ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: телеведущая, Loboda, Маша Ефросинина
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