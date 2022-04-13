Зеленский после заявления Байдена о геноциде украинцев: Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу

"Настоящие слова настоящего лидера – президента США. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", – написал глава государства.
Справжні слова справжнього лідера @POTUS. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022
Его заявление прозвучало после того, как Байден 12 апреля впервые назвал действия российских военных в войне против Украины геноцидом.
"Да, я назвал это геноцидом. Становится все яснее и яснее, что [президент РФ Владимир] Путин просто пытается уничтожить саму идею о том, что можно быть украинцем. И доказательств становится все больше. Они отличаются от тех, которые были на прошлой неделе. Появляется все больше доказательств... буквально ужасных вещей, которые россияне сделали в Украине. И мы будем узнавать все больше и больше о разрушениях", – сказал Байден.
Он добавил, что квалифицировать действия РФ в Украине будут юристы на международном уровне.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 49-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Президент РФ Владимир Путин объявил его ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.
4 апреля, в ходе поездки в Бучу, он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.
После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".
12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России.