В Украине впервые сообщили о подозрении в призывах к геноциду – российскому публицисту, автору книги о "денацификации Украины"

Публициста подозревают в публичных призывах к геноциду, а также изготовлении и распространении материалов с такими призывами (ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины). Отмечается, что подозрение по этой статье в Украине объявляется впервые.

"По данным следствия, подозреваемый, являющийся автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", в своем произведении системно продвигал утверждение о несостоятельности Украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор призвал власти РФ провести так называемую денацификацию Украины. В том числе путем военных действий на ее территории и обеспечения полного внешнего контроля", – говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, автор книги заявлял о необходимости "денацификации" украинского народа, начиная с границ псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", и дальше по всей территории Украины.

"Среди его идей – фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев и даже их полное уничтожение. Утверждения из книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины. А управделами президента РФ закупило ее для изучения и использования должностными лицами", – отметили в Офисе генпрокурора.

Следствие по уголовному производству ведет СБУ.

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