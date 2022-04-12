В Украине впервые сообщили о подозрении в призывах к геноциду – российскому публицисту, автору книги о "денацификации Украины"

Публициста подозревают в публичных призывах к геноциду, а также изготовлении и распространении материалов с такими призывами (ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины). Отмечается, что подозрение по этой статье в Украине объявляется впервые.
"По данным следствия, подозреваемый, являющийся автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", в своем произведении системно продвигал утверждение о несостоятельности Украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор призвал власти РФ провести так называемую денацификацию Украины. В том числе путем военных действий на ее территории и обеспечения полного внешнего контроля", – говорится в сообщении.
По информации Офиса генпрокурора, автор книги заявлял о необходимости "денацификации" украинского народа, начиная с границ псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", и дальше по всей территории Украины.
"Среди его идей – фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев и даже их полное уничтожение. Утверждения из книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины. А управделами президента РФ закупило ее для изучения и использования должностными лицами", – отметили в Офисе генпрокурора.
Следствие по уголовному производству ведет СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Как сообщается на сайте Гаспаряна, он автор "более двадцати книг по истории России в ХХ веке", соавтор учебника по истории России для 10 класса школ. Автор многочисленных программ на московских радиостанциях, участвовал как эксперт в программе пропагандиста Владимира Соловьева "Полный контакт" на радио "Вести FM". Отмечен благодарностью минобороны РФ за организацию и проведение курса "Психологическая оборона" (2020), награжден почетным знаком "За заслуги" Союза журналистов России (2015).
Включен в базу "Миротворец". С 15 марта 2022 года включен Евросоюзом, Великобританией и Швейцарией в четвертый пакет индивидуальных санкций из-за войны России в Украине.