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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине впервые сообщили о подозрении в призывах к геноциду – российскому публицисту, автору книги о "денацификации Украины"

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По данным Офиса генпрокурора, управделами президента РФ закупило книгу Гаспаряна для изучения и использования чиновниками
По данным Офиса генпрокурора, управделами президента РФ закупило книгу Гаспаряна для изучения и использования чиновниками
Фото: wikimedia.org

Офис генерального прокурора и СБУ сообщили о подозрении российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну, который призывал власти РФ провести так называемую денацификацию Украины. Об этом сообщила 12 апреля пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Публициста подозревают в публичных призывах к геноциду, а также изготовлении и распространении материалов с такими призывами (ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины). Отмечается, что подозрение по этой статье в Украине объявляется впервые. 

"По данным следствия, подозреваемый, являющийся автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", в своем произведении системно продвигал утверждение о несостоятельности Украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор призвал власти РФ провести так называемую денацификацию Украины. В том числе путем военных действий на ее территории и обеспечения полного внешнего контроля", – говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, автор книги заявлял о необходимости "денацификации" украинского народа, начиная с границ псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", и дальше по всей территории Украины.

"Среди его идей – фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев и даже их полное уничтожение. Утверждения из книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины. А управделами президента РФ закупило ее для изучения и использования должностными лицами", – отметили в Офисе генпрокурора. 

Следствие по уголовному производству ведет СБУ. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Как сообщается на сайте Гаспаряна, он автор "более двадцати книг по истории России в ХХ веке", соавтор учебника по истории России для 10 класса школ. Автор многочисленных программ на московских радиостанциях, участвовал как эксперт в программе пропагандиста Владимира Соловьева "Полный контакт" на радио "Вести FM". Отмечен благодарностью минобороны РФ за организацию и проведение курса "Психологическая оборона" (2020), награжден почетным знаком "За заслуги" Союза журналистов России (2015). 

Включен в базу "Миротворец". С 15 марта 2022 года включен Евросоюзом, Великобританией и Швейцарией в четвертый пакет индивидуальных санкций из-за войны России в Украине.

Теги: СБУ, нацизм, пропаганда, геноцид, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора
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