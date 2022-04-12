Сейм Литвы призвал признать геноцид украинского народа со стороны России и предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Резолюция была принята единогласно, сообщила в Twitter спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

@LRSeimas unanimously adopted a resolution calling, among other things, for the crimes committed by Russian army against Ukranians to be assessed as genocide, for those responsible to be brought before the international tribunal and for #Ukraine to be granted EU candidate status. — Viktorija Cmilyte-Nielsen (@VCmilyte) April 12, 2022

Сообщение о принятой резолюции опубликовано также на сайте Сейма.

"Сейм решительно осудил продолжающуюся военную агрессию России с помощью Беларуси, совершенные и продолжающиеся военные преступления против суверенной Украины и ее народа, преступления против человечности. Он предложил после должного рассмотрения правового контекста признать военные преступления России и преступления против человечности геноцидом украинской нации", – говорится в пресс-релизе.

Принятая резолюция призывает Украину и международное сообщество немедленно тщательно задокументировать преступления, совершенные Российской Федерацией на территории Украины, и создать международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности всех виновных.

Сейм также призывает продолжать существенно усиливать санкции и эффективно применять их на всех уровнях против России и Беларуси до тех пор, пока Россия не выведет свои войска со всей территории Украины, включая Крым.

"Приветствуя решение правительства Литвы полностью отказаться от импорта газа из России, Сейм призвал страны – члены ЕС и НАТО и их союзников ввести полное эмбарго на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа из России", – добавили в пресс-релизе.

В принятом документе Сейм также выступил за конфискацию всего имущества российских чиновников и олигархов, связанных с режимом президента Владимира Путина, их доверенных лиц и силовиков, а также за аннулирование их шенгенских или национальных виз. Парламент Литвы призвал страны – члены ЕС и НАТО снизить уровень дипломатического представительства России и не допустить, чтобы российские медиаресурсы распространяли дезинформацию, подстрекали к насилию и оправдывали военные преступления и преступления против человечности.

"Резолюция Сейма также поддерживает всех россиян и белорусов, которые выступают против преступной войны кремлевского и минского режимов с Украиной", – говорится в сообщении.