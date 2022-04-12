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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сейм Литвы призвал признать геноцид украинского народа со стороны России и предоставить Украине статус кандидата в ЕС

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Зеленский 12 апреля выступил в Сейме Литвы
Зеленский 12 апреля выступил в Сейме Литвы
Фото: Lietuvos Respublikos Seimas / Flickr

После выступления президента Украины Владимира Зеленского в Сейме Литвы 12 апреля парламент страны принял резолюцию, призывающую к тому, чтобы преступления, совершенные российской армией против украинцев, были квалифицированы как геноцид, виновные предстали перед международным трибуналом и Украине был предоставлен статус кандидата в ЕС.

Резолюция была принята единогласно, сообщила в Twitter спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Сообщение о принятой резолюции опубликовано также на сайте Сейма. 

"Сейм решительно осудил продолжающуюся военную агрессию России с помощью Беларуси, совершенные и продолжающиеся военные преступления против суверенной Украины и ее народа, преступления против человечности. Он предложил после должного рассмотрения правового контекста признать военные преступления России и преступления против человечности геноцидом украинской нации", – говорится в пресс-релизе

Принятая резолюция призывает Украину и международное сообщество немедленно тщательно задокументировать преступления, совершенные Российской Федерацией на территории Украины, и создать международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности всех виновных.

Сейм также призывает продолжать существенно усиливать санкции и эффективно применять их на всех уровнях против России и Беларуси до тех пор, пока Россия не выведет свои войска со всей территории Украины, включая Крым.

"Приветствуя решение правительства Литвы полностью отказаться от импорта газа из России, Сейм призвал страны – члены ЕС и НАТО и их союзников ввести полное эмбарго на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа из России", – добавили в пресс-релизе.

В принятом документе Сейм также выступил за конфискацию всего имущества российских чиновников и олигархов, связанных с режимом президента Владимира Путина, их доверенных лиц и силовиков, а также за аннулирование их шенгенских или национальных виз. Парламент Литвы призвал страны – члены ЕС и НАТО снизить уровень дипломатического представительства России и не допустить, чтобы российские медиаресурсы распространяли дезинформацию, подстрекали к насилию и оправдывали военные преступления и преступления против человечности.

"Резолюция Сейма также поддерживает всех россиян и белорусов, которые выступают против преступной войны кремлевского и минского режимов с Украиной", – говорится в сообщении. 

Контекст:

Литва была одной первых стран, которые пришли на помощь Украине, отметил Зеленский в обращении к Сейму. 

Литва с 1 апреля первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа. "Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – сообщило министерство энергетики страны.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что Украину необходимо принять в НАТО. Он отметил, что Вооруженные силы Украины "очень сильно показали себя" в противостоянии российским оккупантам.

Теги: Литва, санкции, геноцид, резолюция, война России против Украины, Евросоюз, Сейм Литвы, Виктория Чмилите-Нильсен
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