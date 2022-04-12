"Вы были среди первых, кто пришел на помощь Украине". Зеленский выступил перед парламентом Литвы

"Вы были среди первых, кто пришел на помощь Украине. И остаетесь среди тех, кто заботится о мире и безопасности Европы больше всего. Начатая Россией полномасштабная война против Украины поставила перед Европой стратегический вопрос: живы ли до сих пор ценности, положенные в основу объединения народов на Европейском континенте после Второй мировой войны? Или ценности уже отыграли свое и могут стать разве что экспонатами в музеях для туристов? Просто частью исторического наследия Европы где-то в залах старинных дворцов, а не тем, что определяет реальную жизнь", – сказал президент.

Он добавил, что у европейцев пока нет общего ответа на этот вопрос, но от него зависит будущее Европы.

В зале литовского парламента во время обращения Зеленского присутствовали президент страны Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. На фото, опубликованных LRT, видно, что парламентарии стоя аплодировали Зеленскому.

Война России против Украины. Главное (обновляется)