"Вы были среди первых, кто пришел на помощь Украине". Зеленский выступил перед парламентом Литвы

"Вы были среди первых, кто пришел на помощь Украине. И остаетесь среди тех, кто заботится о мире и безопасности Европы больше всего. Начатая Россией полномасштабная война против Украины поставила перед Европой стратегический вопрос: живы ли до сих пор ценности, положенные в основу объединения народов на Европейском континенте после Второй мировой войны? Или ценности уже отыграли свое и могут стать разве что экспонатами в музеях для туристов? Просто частью исторического наследия Европы где-то в залах старинных дворцов, а не тем, что определяет реальную жизнь", – сказал президент.
Он добавил, что у европейцев пока нет общего ответа на этот вопрос, но от него зависит будущее Европы.
В зале литовского парламента во время обращения Зеленского присутствовали президент страны Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. На фото, опубликованных LRT, видно, что парламентарии стоя аплодировали Зеленскому.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Литва с 1 апреля первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа. "Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – сообщило министерство энергетики страны.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что Украину необходимо принять в НАТО. Он отметил, что Вооруженные силы Украины "очень сильно показали себя" в противостоянии российским оккупантам.