"Последствия оккупации российскими варварами ужасают". Премьер-министр Литвы и Шмыгаль побывали в Бородянке

"Бородянка – одна из болезненных ран на теле Украины... Последствия оккупации российскими варварами ужасают. Смерть и руины – это то, что несет так называемый "русский мир". Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов, уничтоженных бомбами. Это все, на что способен враг, – воевать с мирным населением", – написал Шмыгаль.

Он пообещал, что Украина привлечет к ответственности каждого, кто виноват в зверствах.

"Литва и другие наши европейские партнеры поддерживают нас на пути установления справедливости", – подчеркнул глава Кабмина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)