"Последствия оккупации российскими варварами ужасают". Премьер-министр Литвы и Шмыгаль побывали в Бородянке

"Бородянка – одна из болезненных ран на теле Украины... Последствия оккупации российскими варварами ужасают. Смерть и руины – это то, что несет так называемый "русский мир". Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов, уничтоженных бомбами. Это все, на что способен враг, – воевать с мирным населением", – написал Шмыгаль.
Он пообещал, что Украина привлечет к ответственности каждого, кто виноват в зверствах.
"Литва и другие наши европейские партнеры поддерживают нас на пути установления справедливости", – подчеркнул глава Кабмина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.
По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, детские сады, дом культуры, станции связи.