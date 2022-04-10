В Бородянке российские оккупанты расстреливали жилые дома прямой наводкой, многих вывезли – и.о. мэра

"Пошли на Бородянку. Проезжая, стреляли из танков в жилые дома, а из автоматов – в мирное население. Далее пришлись авиаудары по жилым домам нашего города. Сразу же, чтобы ослабить население и лишить продовольствия, "денацифицировать", они уничтожили продовольственные магазины. У нас не было войск, у нас не было и нет военных баз, это мирный город с мирными жителями", – сказал он.
По словам и.о. городского головы, "когда русские заходили в села общины, они открывали погреба, бросали туда гранаты или без разбора открывали огонь, расстреливали дома, в которых были жители, стреляли по любому человеку, который находился в поле зрения".
"В период оккупации и мужчины, и женщины подвергались пыткам. Мы находим тела погибших с завязанными руками и со следами пыток. Многих жителей без их согласия вывезли в сторону Беларуси. [...] У нас сотни пропавших без вести. Мы не можем понять до сих пор, почему война велась с мирным населением. Техники было очень много, войск много. [...] Войска, которые зашли, без разбора стреляли и в них – в женщин и детей", – объяснил Ерко.
Он рассказал, что "жилые дома по пути продвижения колонн военной техники подвергались обстрелу прямой наводкой".
"В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, садики, дом культуры, станции связи", – отметил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля.
Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.
По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба.