В Бородянке российские оккупанты расстреливали жилые дома прямой наводкой, многих вывезли – и.о. мэра

"Пошли на Бородянку. Проезжая, стреляли из танков в жилые дома, а из автоматов – в мирное население. Далее пришлись авиаудары по жилым домам нашего города. Сразу же, чтобы ослабить население и лишить продовольствия, "денацифицировать", они уничтожили продовольственные магазины. У нас не было войск, у нас не было и нет военных баз, это мирный город с мирными жителями", – сказал он.

По словам и.о. городского головы, "когда русские заходили в села общины, они открывали погреба, бросали туда гранаты или без разбора открывали огонь, расстреливали дома, в которых были жители, стреляли по любому человеку, который находился в поле зрения".

"В период оккупации и мужчины, и женщины подвергались пыткам. Мы находим тела погибших с завязанными руками и со следами пыток. Многих жителей без их согласия вывезли в сторону Беларуси. [...] У нас сотни пропавших без вести. Мы не можем понять до сих пор, почему война велась с мирным населением. Техники было очень много, войск много. [...] Войска, которые зашли, без разбора стреляли и в них – в женщин и детей", – объяснил Ерко.

Он рассказал, что "жилые дома по пути продвижения колонн военной техники подвергались обстрелу прямой наводкой".

"В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, садики, дом культуры, станции связи", – отметил мэр.

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