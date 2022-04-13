"Путин пытается уничтожить саму идею быть украинцем". Байден впервые назвал геноцидом войну России против Украины

Байден: Да, я назвал это геноцидом. Мне кажется, это именно так Фото: ЕРА

"Ваш семейный бюджет, ваша возможность заправить бак – ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и устроит ли геноцид на расстоянии в полмира", – сказал он, обращаясь к американцам.

Как отмечает CBSnews, впервые Байден назвал убийства украинцев геноцидом.

Перед отлетом из Айовы Байден еще раз пообщался с журналистами, видео обнародовало агентство Reuters.

Главу Белого дома спросили, почему он использовал слово "геноцид" и достаточно ли доказательств, чтобы объявлять о геноциде в Украине.

"Да, я назвал это геноцидом. Становится все яснее и яснее, что [президент РФ Владимир] Путин просто пытается уничтожить саму идею о том, что можно быть украинцем. И доказательств становится все больше. Они отличаются от тех, которые были на прошлой неделе. Появляется все больше доказательств... буквально ужасных вещей, которые россияне сделали в Украине. И мы будем узнавать все больше и больше о разрушениях", – ответил Байден.

Он добавил, что квалифицировать действия РФ в Украине будут юристы на международном уровне.

"Но мне кажется, что это именно так", – подчеркнул Байден.

‘Yes, I called it genocide because it has become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of being able to be Ukrainian and the evidence is mounting,’ Biden told reporters as he prepared to board Air Force One https://t.co/ii2jh69Wij pic.twitter.com/dt5VMOtIgZ — Reuters (@Reuters) April 13, 2022

4 апреля, отвечая на вопрос об убийствах российской армией мирных жителей Бучи Киевской области, Байден не соглашался, что это геноцид, называя произошедшее военным преступлением, отмечает Politico.

Война России против Украины. Главное (обновляется)