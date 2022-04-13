Макрон отказался называть действия России в Украине геноцидом

Президент США Джо Байден 12 апреля впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом. Когда Макрону напомнили об этом заявлении, он сказал, что хочет быть "осторожным" с терминологией, используемой для описания войны, которую ведет Россия против Украины.
"Я не уверен, что эскалация риторики служит этой цели", – пояснил президент Франции и сказал, что хочет "продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир".
Макрон настаивает, что народы Украины и России – "братские", но подчеркивает, что действия российской армии являются военными преступлениями.
"Россия в одностороннем порядке развязала жестокую войну. Теперь установлено, что военные преступления были совершены российской армией, и теперь мы должны найти виновных и привлечь их к ответственности", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 49-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Президент РФ Владимир Путин объявил его ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.
4 апреля, в ходе поездки в Бучу, он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.
После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".
12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России.