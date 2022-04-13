Макрон отказался называть действия России в Украине геноцидом

Президент США Джо Байден 12 апреля впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом. Когда Макрону напомнили об этом заявлении, он сказал, что хочет быть "осторожным" с терминологией, используемой для описания войны, которую ведет Россия против Украины.

"Я не уверен, что эскалация риторики служит этой цели", – пояснил президент Франции и сказал, что хочет "продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир".

Макрон настаивает, что народы Украины и России – "братские", но подчеркивает, что действия российской армии являются военными преступлениями.

"Россия в одностороннем порядке развязала жестокую войну. Теперь установлено, что военные преступления были совершены российской армией, и теперь мы должны найти виновных и привлечь их к ответственности", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)