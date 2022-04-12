Макрон: Я готов посетить Киев или любой другой город Украины, но не буду этого делать, только чтобы посетить посольство

По словам Макрона, он готов поехать в Киев, если этот визит "поможет что-то запустить, если это будет полезно" Фото: EPA

По словам Макрона, он готов поехать в Киев, если этот визит "поможет что-то запустить, если это будет полезно".

"Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство", – заявил он.

Во время общения с журналистами 12 апреля Макрон сказал, что не хочет "поддаваться моде" и ехать в Киев после своего возможного переизбрания, сообщает Le Figaro.

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