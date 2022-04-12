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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макрон: Я готов посетить Киев или любой другой город Украины, но не буду этого делать, только чтобы посетить посольство

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По словам Макрона, он готов поехать в Киев, если этот визит "поможет что-то запустить, если это будет полезно"
По словам Макрона, он готов поехать в Киев, если этот визит "поможет что-то запустить, если это будет полезно"
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью BFMTV, которое вышло 11 апреля, что готов посетить Украину только в том случае, если это принесет пользу.

По словам Макрона, он готов поехать в Киев, если этот визит "поможет что-то запустить, если это будет полезно".

"Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство", – заявил он.

Во время общения с журналистами 12 апреля Макрон сказал, что не хочет "поддаваться моде" и ехать в Киев после своего возможного переизбрания, сообщает Le Figaro.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первые две недели после начала полномасштабного вторжения России иностранные топ-политики и лидеры не приезжали в Украину.

15 марта в Украине побывали премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. 23 марта с визитом в Киев приезжал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас

24 марта Киев посетили спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Рата. 

1 апреля в Украину приезжала президент Европейского парламента Роберта Метсола. Также Киев посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал "всех друзей Украины" приезжать в Киев, хотя это может быть небезопасно. "Это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем", – отметил президент 16 марта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Украина, Франция, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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