В Украину прибыли жандармы из Франции для расследования военных преступлений РФ в Киевской области

Об этом 11 апреля в Twitter сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных неподалеку от Киева. Франция первая, кто оказывает такую помощь", – написал дипломат.
По его словам, французские жандармы 12 апреля приступят к работе в Киевской области.
З гордістю вітаємо у #Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам * у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо #Києва. * перший, хто надає таку допомогу. Завтра вони будуть на роботі. #WarCrimes #WeStandWithUkraine #Ukraine— Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022
Визит жандармов из Франции в Украину для помощи в сборе доказательства военных преступлений России против гражданских анонсировал 8 апреля президент Эммануэль Макрон, сообщал BFMTV.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.
За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.
В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщила 10 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, худшая среди всех населенных пунктов региона ситуация с погибшими мирными жителям в Бородянке. Глава гуманитарного направления Киевской ОГА Алексей Кулеба говорил, что поселка "практически нет".