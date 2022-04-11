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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину прибыли жандармы из Франции для расследования военных преступлений РФ в Киевской области

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В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщили 10 апреля в Офисе генпрокурора Украины
В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщили 10 апреля в Офисе генпрокурора Украины
Фото: Національна поліція України / Facebook

В Украину прибыла группа французских жандармов, они будут расследовать военные преступления, совершенные российскими оккупационными войсками в Киевской области.

Об этом 11 апреля в Twitter сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных неподалеку от Киева. Франция первая, кто оказывает такую помощь", – написал дипломат.

По его словам, французские жандармы 12 апреля приступят к работе в Киевской области.

Визит жандармов из Франции в Украину для помощи в сборе доказательства военных преступлений России против гражданских анонсировал 8 апреля президент Эммануэль Макрон, сообщал BFMTV.

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.

В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщила 10 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, худшая среди всех населенных пунктов региона ситуация с погибшими мирными жителям в Бородянке. Глава гуманитарного направления Киевской ОГА Алексей Кулеба говорил, что поселка "практически нет".

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