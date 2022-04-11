В Украину прибыли жандармы из Франции для расследования военных преступлений РФ в Киевской области

В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщили 10 апреля в Офисе генпрокурора Украины Фото: Національна поліція України / Facebook

Об этом 11 апреля в Twitter сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных неподалеку от Киева. Франция первая, кто оказывает такую помощь", – написал дипломат.

По его словам, французские жандармы 12 апреля приступят к работе в Киевской области.

З гордістю вітаємо у #Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам * у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо #Києва. * перший, хто надає таку допомогу. Завтра вони будуть на роботі. #WarCrimes #WeStandWithUkraine #Ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022

Визит жандармов из Франции в Украину для помощи в сборе доказательства военных преступлений России против гражданских анонсировал 8 апреля президент Эммануэль Макрон, сообщал BFMTV.