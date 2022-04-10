Денисова рассказала об издевательствах российских оккупантов над мирными жителями в Украине

"В поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери. От полученных ран он скончался. В Ирпене 20-летнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка. В Херсонской области 60-летнего мужчину избивали в присутствии дочери – прикладами, палками. Во время оккупации сел Ягидне и Лукашевка в Черниговской области российские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. В ней нашли тела людей, вероятно, местных жителей, расстрелянных российскими военными", – заявила Денисова.

Она отметила, что террор, жестокое обращение и убийство мирных жителей на оккупированных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, а также – нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", – добавила омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)