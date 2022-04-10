ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова рассказала об издевательствах российских оккупантов над мирными жителями в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисова: В Ирпене 20-летнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка
Денисова: В Ирпене 20-летнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 10 апреля в Facebook рассказала об издевательствах российских военных над мирными жителями оккупированных населенных пунктов.

"В поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери. От полученных ран он скончался. В Ирпене 20-летнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка. В Херсонской области 60-летнего мужчину избивали в присутствии дочери – прикладами, палками. Во время оккупации сел Ягидне и Лукашевка в Черниговской области российские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. В ней нашли тела людей, вероятно, местных жителей, расстрелянных российскими военными", – заявила Денисова.

Она отметила, что террор, жестокое обращение и убийство мирных жителей на оккупированных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, а также – нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", – добавила омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/518764219604855

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 10 апреля, что в Киевской области жертвами российских оккупантов стали минимум 1222 человека.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Людмила Денисова, Херсонская область, Киевская область, Ирпень, омбудсмен, война России против Украины, российские оккупанты, Макаров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Джулиан Леннон впервые исполнил публично песню своего отца Imagine в поддержку Украины. Видео
  Джулиан Леннон впервые исполнил публично песню своего отца Imagine в поддержку Украины. Видео
Служащий в ВСУ Серга показал брата, который также стал военнослужащим
Служащий в ВСУ Серга показал брата, который также стал военнослужащим
  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе
  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины
52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком
52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком
  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео
  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео
  Полякова спела в Греции украинский гимн перед благотворительным матчем "Шахтера" с "Олимпиакосом" в поддержку Украины. Видео
  Полякова спела в Греции украинский гимн перед благотворительным матчем "Шахтера" с "Олимпиакосом" в поддержку Украины. Видео
За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн
За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
Украинские спортсмены передали ВСУ $80 тыс., полученные от продажи своих медалей на аукционах
Украинские спортсмены передали ВСУ $80 тыс., полученные от продажи своих медалей на аукционах
  "Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины
  "Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео
  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (182543)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (83155)
3
"Нализал". Садальскому ответили, откуда у пропагандиста Соловьева виллы в Италии (32085)
4
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (30037)
5
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (25892)
6
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины (18966)
7
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (13346)
8
"Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака (12726)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS