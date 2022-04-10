Денисова рассказала об издевательствах российских оккупантов над мирными жителями в Украине

"В поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери. От полученных ран он скончался. В Ирпене 20-летнюю беременную женщину изнасиловали два рашиста. Она потеряла ребенка. В Херсонской области 60-летнего мужчину избивали в присутствии дочери – прикладами, палками. Во время оккупации сел Ягидне и Лукашевка в Черниговской области российские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. В ней нашли тела людей, вероятно, местных жителей, расстрелянных российскими военными", – заявила Денисова.
Она отметила, что террор, жестокое обращение и убийство мирных жителей на оккупированных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, а также – нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", – добавила омбудсмен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 10 апреля, что в Киевской области жертвами российских оккупантов стали минимум 1222 человека.