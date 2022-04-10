В Тернополе и Ужгороде демонтировали памятники Пушкину. Видео

"Тернополь – без памятника Пушкину. Эта инициатива уже обсуждалась не один год. Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство русских писателей, композиторов и других. Увидев все зверства России, в Тернополе нет больше места российским и советским памятникам", – написал Надал.

8 апреля бюст Пушкину демонтировали в Ужгороде, пишет "Закарпаття онлайн". Соответствующее решение на внеочередном заседании принял местный горсовет, рассказал в Facebook мэр Ужгорода Богдан Андриив.

ВИДЕО

Видео: Закарпатський Інсайдер / YouTube

Ранее, 6 апреля, памятник Пушкину демонтировали в Мукачево (Закарпатская область).

"Это делается с целью мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", – подчеркнула пресс-служба Мукачевского горсовета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)