"Дерусификация". В Мукачево демонтировали памятник Пушкину

"На заседании исполнительного комитета принято решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения. Это делается с целью мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины. Управлению городского хозяйства поручено обеспечить демонтаж памятников и памятных знаков. Вчера уже был проведен демонтаж бюста Пушкина и мемориальной доски из общеобразовательной школы №1", – говорится в сообщении.

Коммунальное предприятие должно обеспечить их хранение.

Ранее в городе школа отказалась от присвоенного ей имени Пушкина.