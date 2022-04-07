Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине

"Спасибо немецкому дирижеру Михаэлю Гютлеру, что согласился меня срочно заменить в связи с ухудшением состояния здоровья и резкими болями в спине, что делает невозможным продолжение дирижирования и мое выступление в следующих запланированных концертах", – написала она.

Контекст:

Премьера оперы "Иоланта" под руководством Лынив запланирована на 7-е и 9 апреля в Болонской опере. Накануне украинская певица Людмила Корсун и украинский композитор Виктория Полевая отказались от участия в этой опере, заявив, что не хотят, чтобы их имена ассоциировались с российской музыкой.

В ответ Лынив заявила, что "призывы сделать Чайковского, который, был бы первым, кто выступил бы в защиту Украины, ответственным за действия президента России, ее не убеждают".