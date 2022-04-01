Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина

В частности, об отказе сообщила украинский композитор Виктория Полевая. 31 марта в Facebook она заявила, что не будет принимать участие в концертах, где запланированы произведения российских композиторов. Полевая отметила, что речь идет в том числе и о концерте с участием украинского дирижера Оксаны Лынив.

"Сообщаю, что отказываюсь от концертов, где в моем присутствии будет исполняться российская музыка. Это касается двух концертов Лынив в Германии и других концертов, которые мне предлагают. Я отказываюсь! Убеждена, что сейчас у каждого человека должна быть твердая позиция по таким вопросам. Война идет везде, все духовные действия – оружие. Каждое выступление украинского композитора сейчас является политическим изречением. И если моя музыка будет сливаться в одном концерте с русской, то это все равно, что обниматься с убийцами", – написала она.

Украинская оперная певица Людмила Корсун в Facebook сообщила, что также отказывается участвовать в постановке "Иоланты".

"В это тяжелое время для моей страны культурный фронт ведет не менее упорную борьбу! Я сообщаю, что не участвую в проектах, в которых задействованы русские и российская музыка. Мое участие в "Иоланте" Чайковского отменено", – написала Корсун.

Лынив, комментируя их позицию, написала, что не видит логики в том, чтобы сделать Чайковского виноватым за действия президента РФ Владимира Путина.

"Поэтому прошу тех коллег, которые обвиняют, что я продолжаю в своих концертах исполнять музыку Чайковского, набросать мне в комментариях цитат композитора с примерами его агрессии или ненависти к Украине и украинцам, – заявила она. – Призывы сделать Чайковского ответственным за действия президента России, преступника и убийцы, меня не убеждают. То, что шедевры Чайковского были использованы в собственных целях путинским режимом, ведущим сейчас преступную войну в Украине, которую также поддерживает большинство населения России, вызывает у меня ненависть к Путину, российским артистам и культурным деятелям, представляющим его интересы в мире, его сторонникам, но не к композитору, который, по моему мнению, был бы первым, кто выступил бы сейчас в защиту и против варварского уничтожения Украины и ее народа".

Война России против Украины. Главное (обновляется)