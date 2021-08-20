В Одессе стартует фестиваль "Бархатный сезон в Одесской опере", среди приглашенных звезд – дирижер Оксана Лынив

В этом году фестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В день открытия, 22 августа, в 19.00 состоится концерт "Украина – миру", в рамках которого выступят оперные певцы Игорь Шаврук, Игорь Чернецкий, а также лауреаты международных конкурсов Маргарита Гринивецкая и Виталий Ковальчук. Ожидается также выступление латвийских, чешских, молдавских и белорусских исполнителей. За дирижерским пультом в этот вечер будет музыкальный руководитель проекта и главный дирижер театра оперы и балета Вячеслав Чернуха-Волич.

В рамках фестиваля состоится и балетный гала-концерт Classic & Modern "Одесса. Украина. Европа". Мероприятие пройдет под открытым небом на Театральной площади. Зрители увидят фрагменты популярных классических и современных балетов. Ожидается также премьера "Балеро" Мориса Равеля в постановке Георгия Ковтуна и в исполнении звезд одесского балета и приглашенных звезд – всемирно известных балетных исполнителей.

Завершит фестиваль 15 сентября в 18.30 финальный концерт "Ковчег Украины: музыка" под руководством украинского дирижера с мировым именем Оксаны Лынив – главного дирижера оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац.

В программе будут участвовать Молодежный симфонический оркестр Украины/YsOU, мужская хоровая капелла "Дударик", камерный девичий хор Киевского государственного музыкального лицея имени Лысенко, этно-группы "ДахаБраха", "Хорея казацкая", "Курбасы", солисты Доминика Чекун, Ульяна Горбачевская, Оксана Никитюк, Назар Тацишин.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться здесь.