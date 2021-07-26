Украинка Лынив стала первой женщиной – дирижером оперного фестиваля, основанного около 150 лет назад

Лынив: Это была моя первая вагнеровская постановка в Германии, и сразу в Байройте Фото: Kateryna Maksym / Facebook

Лынив открыла фестиваль премьерой оперы "Летучий голландец" немецкого композитора Рихарда Вагнера. На открытии присутствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель с супругом. Когда Меркель спросили, что она думает о фестивале с первым дирижером-женщиной, канцлер сказала: "Наконец-то!"

26 июля Лынив написала в Facebook, что премьера "Летучего голландца" была ее первой вагнеровской постановкой в ФРГ.

"Это была моя первая вагнеровская постановка в Германии, и сразу в Байройте! Очень всем благодарна", – отметила дирижер.