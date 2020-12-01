В Германии украинку признали лучшим дирижером 2020 года

Украинка Оксана Лынив считает, что стала лауреатом награды Oper!Award благодаря постановке оперы Бела Бартока "Замок герцога Синяя Борода".

Немецкий журнал Oper! 1 декабря объявил лауреатов награды Oper!Awards, посвященной оперному искусству. В номинации "Лучший дирижер" победила украинка Оксана Лынив, сообщается на странице журнала в Facebook.

Дирижер на своей странице в Facebook сообщила, что заслужила "особое внимание" жюри благодаря постановке оперы Бела Бартока "Замок герцога Синяя Борода".

"Неожиданная для меня награда Oper!Awards от ведущих немецких критиков, основанная оперным журналом Oper! Das Magazin. Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники. Сегодня мы все должны были быть в Берлине, но из-за пандемии церемония награждения перенесена в онлайн-формат", – заявила она.

По информации Deutsche Welle, Германия является ведущей оперной страной мира, ведь у них действует более 80 оперных театров, тогда как в целом на планете их около 560.