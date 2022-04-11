Президентские выборы во Франции. Макрон и Ле Пен вышли во второй тур

По результатам обработки 97% бюллетеней Макрон получил 27,6% голосов (9,6 млн человек), Ле Пен – 23,41% (8,1 млн).

Третьим стал кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95% (7,6 млн). Остальные кандидаты не набрали более 10%.

Второй тур выборов состоится 24 апреля.

Контекст:

На выборах президента Франции в 2017 году Ле Пен заняла второе место, в первом туре разрыв между ею и Макроном составил менее 3%.

Во втором туре победил Макрон с результатом в 65,5%, у Марин Ле Пен было 34%.