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Президентские выборы во Франции. Макрон и Ле Пен вышли во второй тур

Второй тур выборов с Макроном и Ле Пен состоится 24 апреля
Второй тур выборов с Макроном и Ле Пен состоится 24 апреля
Фото: EPA

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий президент Эмманюэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов, опубликованные на сайте министерства внутренних дел Франции.

По результатам обработки 97% бюллетеней Макрон получил 27,6% голосов (9,6 млн человек), Ле Пен – 23,41% (8,1 млн).

Третьим стал кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95% (7,6 млн). Остальные кандидаты не набрали более 10%.

Второй тур выборов состоится 24 апреля.

Фото: interieur.gouv.fr
Фото: interieur.gouv.fr

Контекст:

На выборах президента Франции в 2017 году Ле Пен заняла второе место, в первом туре разрыв между ею и Макроном составил менее 3%.

Во втором туре победил Макрон с результатом в 65,5%, у Марин Ле Пен было 34%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Франция, выборы, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
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