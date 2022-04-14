Кулеба: Чтобы деблокировать Мариуполь, нужно больше оружия. Мы работаем над этим

Он подчеркнул, что Мариуполь в тяжелом положении.

"Чрезвычайно больно получать новости оттуда. Мы делаем все, что возможно, чтобы поддержать мирное население и защитников Мариуполя. Но для того, чтобы разблокировать Мариуполь и спасти их, нам нужно больше оружия, и мы работаем с партнерами над тем, чтобы его получить, – сказал Кулеба. – Если Украина не получит все необходимое оружие в течение дней, а не недель, это будет означать, что больше мирных граждан будет убито, будет совершено больше зверств и больше украинских сел и городов будет разрушено в результате российского наступления".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортировано 31 тыс. жителей.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.