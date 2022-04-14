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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" открыл в Запорожье Центр реабилитации и реинтеграции

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Около 300 сотрудников уже получили новую работу
Около 300 сотрудников уже получили новую работу
Фото: Метінвест / Facebook

В Запорожье начал работу Центр реабилитации и реинтеграции для работников "Метинвеста", которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов российских войск. Людям оказывают необходимую помощь и трудоустраивают на предприятиях компании – в Запорожье, Кривом Роге и Каменском. Об этом рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, сообщила пресс-служба "Метинвеста".

"Центр реабилитации и реинтеграции – это хаб, куда человек – работник компании "Метинвест", выехавшей из Мариуполя или из любого другого города, где идут боевые действия, может обратиться, получить помощь – и психологическую, и гуманитарную (вещи, питание) – и место жительства. Также он может зарегистрироваться, ознакомиться с перечнем вакансий, которые есть на предприятиях компании "Метинвест" в Запорожье, Каменском и Кривом Роге, устроиться на работу и начать обустраивать свой быт до тех пор, пока не будет возможности вернуться в Мариуполь и возобновить работу его предприятий", – объяснил Мироненко.

По его словам, сейчас в центре около 2 тыс. вакансий и идет процесс трудоустройства: около 300 сотрудников уже получили новую работу. До конца апреля, по оценкам гендиректора, все эти вакансии будут заполнены сотрудниками компании.

"Мы не забываем ни о ком: трудоустраиваем сотрудников "Азовстали", ММК имени Ильича и "Метинвест-Промсервис", то есть задействуем людей, которые занимались ремонтами на предприятиях в Мариуполе. Таким образом, процесс касается не только технологов и инженеров, но и ремонтного персонала, ведь работы очень много", – рассказал Мироненко.

По словам гендиректора, у компании несколько локаций и общежитий, где она селит новых рабочих. Также "Метинвест" платит "подъемные" в размере 10 тыс. грн, а некоторым специалистам, имеющим уникальные навыки, компенсируют стоимость жилья. Мироненко заверил, что работы будет все больше, так как промышленные предприятия начинают наращивать объемы производства.

"Запорожсталь" имеет четыре доменные печи. Сейчас две находятся в процессе раздувки, это примерно 40–50% от мощности предприятия. Когда мы решим проблемы, которые у нас сейчас есть с логистикой, и появится возможность импортировать сырье (уголь, серную кислоту), мы будем рассматривать возможность задействовать еще одну доменную печь. По мере решения проблем мы будем запускать дополнительные мощности, чтобы привлекать еще больше работников к работе", – резюмировал руководитель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компания "Метинвест" подготовила в городах присутствия более 6 тыс. мест для вынужденных переселенцев, их обеспечивают одеждой, горячим питанием, средствами гигиены и бытовыми товарами, также предоставляют медицинскую и при необходимости психологическую помощь.

Теги: война, промышленность, Мариуполь, Метинвест, трудоустройство, помощь, переселенцы, Азовсталь, реабилитация, металлургия, Запорожсталь, реинтеграция, война России против Украины, работа, Каменское
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