"Метинвест" открыл в Запорожье Центр реабилитации и реинтеграции

"Центр реабилитации и реинтеграции – это хаб, куда человек – работник компании "Метинвест", выехавшей из Мариуполя или из любого другого города, где идут боевые действия, может обратиться, получить помощь – и психологическую, и гуманитарную (вещи, питание) – и место жительства. Также он может зарегистрироваться, ознакомиться с перечнем вакансий, которые есть на предприятиях компании "Метинвест" в Запорожье, Каменском и Кривом Роге, устроиться на работу и начать обустраивать свой быт до тех пор, пока не будет возможности вернуться в Мариуполь и возобновить работу его предприятий", – объяснил Мироненко.

По его словам, сейчас в центре около 2 тыс. вакансий и идет процесс трудоустройства: около 300 сотрудников уже получили новую работу. До конца апреля, по оценкам гендиректора, все эти вакансии будут заполнены сотрудниками компании.

"Мы не забываем ни о ком: трудоустраиваем сотрудников "Азовстали", ММК имени Ильича и "Метинвест-Промсервис", то есть задействуем людей, которые занимались ремонтами на предприятиях в Мариуполе. Таким образом, процесс касается не только технологов и инженеров, но и ремонтного персонала, ведь работы очень много", – рассказал Мироненко.

По словам гендиректора, у компании несколько локаций и общежитий, где она селит новых рабочих. Также "Метинвест" платит "подъемные" в размере 10 тыс. грн, а некоторым специалистам, имеющим уникальные навыки, компенсируют стоимость жилья. Мироненко заверил, что работы будет все больше, так как промышленные предприятия начинают наращивать объемы производства.

"Запорожсталь" имеет четыре доменные печи. Сейчас две находятся в процессе раздувки, это примерно 40–50% от мощности предприятия. Когда мы решим проблемы, которые у нас сейчас есть с логистикой, и появится возможность импортировать сырье (уголь, серную кислоту), мы будем рассматривать возможность задействовать еще одну доменную печь. По мере решения проблем мы будем запускать дополнительные мощности, чтобы привлекать еще больше работников к работе", – резюмировал руководитель.

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