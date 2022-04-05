Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список

Силы теробороны – самый молодой вид войск в ВСУ. Они были созданы законом Украины "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу с 1 января 2022 года. Перед войной начальник штаба Сил теробороны ВСУ Сергей Собко отмечал, что перед ТрО стоит 12 задач, в частности: охрана важных объектов критической инфраструктуры, прикрытие участков государственной границы, участие в обеспечении стратегического и оперативного развертывания, борьба с диверсионно-разведывательными силами противника и многое другое. Но задача №1 – это оборона территории.

В каждом районе Украины созданы батальоны территориальной обороны, входящие в состав соответствующих бригад этих областей. Согласно плану Минобороны, силы ТрО в военный период будут насчитывать более 130 тыс. человек. В целом, как сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, к службе в резерве Сил теробороны собираются привлечь до 2 млн украинцев. Только за первую неделю после российского вторжения в ряды теробороны вступили 100 тыс. украинцев.

Одними из первых вступили в тероборону своих городов и известные украинцы: лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, певец Тарас Тополя, режиссер Олег Сенцов, телеведущий Алексей Суханов, футболист Александр Алиев, боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко и многие другие.

Уже 24 февраля президент Украины призвал украинцев становиться в ряды защитников и помогать им: "Помогайте национальной защите. Становитесь в ряды Вооруженных сил и подразделений территориальной обороны. Любой гражданин с боевым опытом будет сейчас полезен. Именно от вас и всех нас зависит, удастся ли врагу продвинуться на территорию страны".

С началом полномасштабной войны с Россией стало ясно, что бойцам теробороны необходимо полноценное оборудование и экипировка. Помощь приходит отовсюду, и невозможно отметить каждого, кто приложил руку к обеспечению защитников техникой, продуктами, маскировочными сетками и всем необходимым.

Больше информации есть о крупных донорах, так как они предоставляют отчеты о закупках и поставках. Некоторые из них не слишком детальны, и благотворители не всегда отделяют помощь теробороне от помощи другим силам ВСУ.

Фото: Територіальна оборона ЗС України / Facebook

С начала войны и по состоянию на 20 марта фонд "Повернись живим" собрал 2,3 млрд грн для помощи военным. В частности, 200 млн грн удалось собрать благодаря приложению "Дія". Фонд отчитывается обо всех закупках для ВСУ и теробороны. За эти деньги купили 3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли), 12 206 бронежилетов, 5660 шлемов, 11 905 средств связи и 35 391 мобильный роутер и еще множество техники.

Фонд Сергея Притулы закрывает индивидуальные запросы бойцов и малых подразделений, но начал и системно заниматься потребностями батальонов, полков и бригад. Среди последней помощи – решение задачи по закрытой радиосвязи 3-го полка спецназа и их же потребности в планшетах, перепрошитых системой прицельного ведения огня "Крапива". Среди закупок – дроны, коптеры, тепловизоры и другое оборудование для бойцов.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Группа "Метинвест" Рината Ахметова закупает средства защиты для ВСУ и теробороны – бронежилеты, каски, аптечки, на эти закупки выделено €10 млн. Прибыла первая партия для подразделений, привлеченных на переднем крае обороны Киева и Киевской области. Партия из 450 комплектов – бронежилет (степень защиты 4+) и каска – переданы для 114-й бригады теробороны Киевской области. Также "Метинвест" предоставил бесплатный металл и самостоятельно производил противотанковые ежи – уже сделано более 40 тыс. Кроме того, предоставил материалы для укрепления защитных сооружений, транспорт, топливо, шипованные цепи и противодесантные ежи.

Компания ДТЭК Рината Ахметова с первых дней войны помогает ВСУ, подразделениям территориальной обороны и региональным общинам укреплять защиту от российских оккупантов. Предприятия "ДТЭК Энерго" изготовили 300 противотанковых ежей для обороны украинских городов. 3,5 тонны горючего передали Бурштынской ОТО, Вооруженным силам и теробороне в регионе. Около 550 тыс. грн было потрачено на закупку необходимых товаров для нужд нескольких подразделений теробороны Киева и трех детских больниц в столице. Компания передала территориальной обороне Львовской области средства связи – портативные радиостанции. В других областях, в том числе тех, где идут активные боевые действия, энергетики, шахтеры и машиностроители заботятся об укрытиях, жилье для беженцев, питании и медикаментах.

Фото: Метінвест / Facebook

От фонда Арсения Яценюка "Відкрий Україну" поступило оборудование и техника тремя партиями. Первая партия: оборудование (радиостанции, прицелы, тепловизоры) на сумму свыше 3 млн грн. Вторая партия: 20 защитных комплектов (бронежилет, кевларовая каска, наколенники, налокотники, перчатки, очки-маска), вооружение. Третья партия: 30 касок, 30 бронежилетов, 10 тепловизоров, восемь оптических прицелов, 60 подсумков под магазины, 30 – под аптечку. Кроме того, на нужды ВСУ фонд перевел 4 млн грн.

Фонд имени Алексея Ставницера закупает бронежилеты и каски высокого уровня защиты. Фонд сообщает, что сейчас это огромная проблема, в мире нет больших готовых запасов такого оборудования, нет налаженного механизма срочной закупки и ускоренного оформления документов. Фонд аккумулирует деньги от благотворителей, чтобы получить возможность сразу выкупать то, что удалось найти. Главным образом разыскиваются каски MICH NIJ Level 111A w\o adapters и бронежилеты Bullet proof vest 111A level includes Plates, Level.

"Нова пошта" запустила проект Humanitarian Poshta по оказанию помощи для теробороны и благотворительных фондов Украины. Также компания перевела 25 млн грн на нужды украинской армии.

Производитель курятины и зерновых МХП Юрия Косюка обеспечивает бесплатно продуктами военных, волонтеров, тероборону. Вместе с ТМ "Верес" компания приступила к совместному производству тушенки для теробороны.

Весь транспортный парк компании "Эпицентр" привлечен на помощь защитникам Украины: грузовики, автобусы, строительная техника, экскаваторы, машины доставки переданы на нужды армии. Компания оценивает масштаб уже оказанной помощи в сумму около 150 млн грн. Еще 700 тыс. грн на нужды ВСУ смогли перечислить клиенты "Эпицентра", используя для этого баллы из клиентской программы.

Фото: obozrevatel.com

Компания Степана Черновецкого Chernovetskyi Investment Group оказала помощь на общую сумму около 55 млн грн. В частности, 9,2 млн грн перечислено на специальный счет НБУ, в фонды "Повернись живим" и Save Ukraine; 2,1 млн грн предоставлено на продукты питания; 13,9 млн грн – на амуницию, транспорт, одежду и оборудование для нужд теробороны и 30 млн грн – для приобретения военных ОВГЗ. На странице компании можно отследить всеобщую и точечную помощь для теробороны. Одна из последних новостей – закуплены 252 рации для пользования подразделениями ВСУ и ТрО в Киеве, Житомире, Киевской области.

Ретейлер АТБ с первых дней войны собирал помощь для теробороны. Каждый желающий мог принести предметы из списка к точкам сбора, находившимся в магазинах. В списке были бронежилеты, каски, балаклавы и многое другое из необходимого обмундирования. Кроме того, совладелец корпорации АТБ и основатель группы компаний BGV Group Management Геннадий Буткевич вступил в ряды теробороны и призвал своих сотрудников поступить так же.

Фармкомпания "Дарница" бесплатно передала 10 тыс. упаковок Celox на нужды армии. Это очень эффективный кровоостанавливающий препарат даже для тяжелых ран, он способен останавливать даже артериальное кровотечение. "Дарница" закупила 10 тыс. упаковок и передала его медикам в ВСУ, другие военные медицинские подразделения и начмедам теробороны.



Сеть ресторанов Gastrofamily семьи Борисовых запустила "центральный штаб кухонного сопротивления", который готовит и передает пищу армии, теробороне, пожилым людям, больницам и всем, кому это необходимо. Сейчас работает шесть волонтерских кухонь. По словам Димы Борисова, один день такой интенсивной работы стоит более $5 тыс., поэтому важны донаты и помощь волонтеров. На каждой кухне одновременно работает три – пять человек. Они готовят 300–500 порций горячей пищи ежедневно, придумывают новые рецепты, пекут хлеб и пышки, рисуют открытки для защитников.

Egersund seafood с началом войны открыл проект Food Help. Это продовольственная помощь, горячее питание больницам, госпиталям, роддомам, ВСУ и, в частности, для теробороны. Их зоны деятельности – Киев, Львов и пригороды. Компания благодарит партнеров из Норвегии, которые помогают и продуктами, и деньгами.

Фото: Dmytro Borysov / Facebook

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