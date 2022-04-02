В Киевскую область прибыли бронежилеты для бойцов территориальной обороны

"Президент Владимир Зеленский обратился ко всем бизнесменам с просьбой помогать. И пришла обратная связь от компании "Метинвест" Рината Ахметова. Бронежилеты, которые закупила компания, получат воины, которые находятся на передовой обороны Киевщины. Потому что Киевщина – это сердце нашего государства, и мы не можем допустить, чтобы враг занял эту территорию", – рассказал спикер председателя Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.

С первых дней войны группа "Метинвест" Рината Ахметова помогала ВСУ и теробороне: предоставляла бесплатно металл и самостоятельно производила противотанковые ежи – уже более 40 тыс., а также шипованные цепи и противодесантные ежи, подчеркнули в пресс-службе. Также предприятия компании наладили собственное производство пластин для бронежилетов: первая партия для 2 тыс. бронежилетов уже направилась к бойцам ВСУ и теробороны, а также для Национальной полиции.

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