"Метинвест" начал производство пластин для бронежилетов

На сегодня "Метинвест" передал уже более 2 тыс. пластин Фото: metinvest-smc.com

"Мы освоили производство броневых пластин для бронежилетов на наших производствах и уже на сегодня передали более 2 тыс. таких пластин – из них уже изготовили бронежилеты для ВСУ, теробороны и Национальной полиции. Еще мы везем помощь, закупленную за рубежом, – в основном это каски, аптечки, бронежилеты", – рассказал он.

По его словам, с начала агрессии компания передала ВСУ более 40 тыс. ежей, более 10 тыс. специальных шипованных цепей против колесной техники.

"Также компания передает металл для того, чтобы подрядчики и партнеры тоже делали противотанковые ежи и цепи на своих предприятиях", – поделился Рыженков.

Компания "Метинвест" выделила €10 млн на закупку касок, бронежилетов и аптечек для бойцов украинской теробороны: первая партия закупленных товаров уже распределена между воинами. Еще $500 тыc. компания выделила на закупку средств защиты для теробороны Запорожья.