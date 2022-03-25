Тероборона Запорожья получила $0,5 млн на защитную амуницию

"Мы объединяемся, чтобы приблизить нашу победу. Армия и силы территориальной обороны защищают мирное население, а мы пытаемся защитить и поддержать их в борьбе за суверенитет государства, нашу свободу и независимость", – заявил руководитель Центра координации гуманитарной миссии "Метинвеста" в Запорожье, генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Фонд Вадима Новинского также перечислил $500 тыс. в поддержку запорожской терробороны.

В компании напомнили, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского с первых дней войны поддерживает вооруженные силы и силы территориальной обороны в городах присутствия компании.

"Ранее компания выделила €10 млн на закупку защитного снаряжения и аптечек для терробороны Украины. Закупка проходит в несколько этапов: первые 3 тыс. "броников" и 500 аптечек уже доставлены в украинские подразделения ТРО", – отметили в "Метинвесте".

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