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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тероборона Запорожья получила $0,5 млн на защитную амуницию

На выделенные деньги купят бронежилеты, пулезащитные шлемы и медицинские аптечки стандарта НАТО
На выделенные деньги купят бронежилеты, пулезащитные шлемы и медицинские аптечки стандарта НАТО
Фото: metinvest.media

Силы территориальной обороны Запорожья получили $500 тыс. на защитную амуницию и аптечки. Деньги в целевой благотворительный фонд перечислила компания "Метинвест" Рината Ахметова. На эти средства закупят бронежилеты, пулезащитные шлемы и медицинские аптечки стандарта НАТО для защитников. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

"Мы объединяемся, чтобы приблизить нашу победу. Армия и силы территориальной обороны защищают мирное население, а мы пытаемся защитить и поддержать их в борьбе за суверенитет государства, нашу свободу и независимость", – заявил руководитель Центра координации гуманитарной миссии "Метинвеста" в Запорожье, генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Фонд Вадима Новинского также перечислил $500 тыс. в поддержку запорожской терробороны.

В компании напомнили, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского с первых дней войны поддерживает вооруженные силы и силы территориальной обороны в городах присутствия компании.

"Ранее компания выделила €10 млн на закупку защитного снаряжения и аптечек для терробороны Украины. Закупка проходит в несколько этапов: первые 3 тыс. "броников" и 500 аптечек уже доставлены в украинские подразделения ТРО", – отметили в "Метинвесте".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения Россия нанесла несколько авиационных и ракетных ударов по Запорожью

На прошлой неделе Запорожье стало важным перевалочным пунктом для беженцев из Мариуполя, которые покидают разрушенный российскими оккупантами город. По данным властей, ежедневно в Запорожье приезжают несколько тысяч человек.

Теги: Ринат Ахметов, Запорожье, Вадим Новинский, Метинвест, Запорожсталь, территориальная оборона, благотворительный фонд , война России против Украины, Александр Мироненко
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