Фонд Новинского дал $500 тыс. на бронежилеты, шлемы и натовские аптечки для теробороны Запорожья

На эти деньги у проверенных поставщиков в Европе закупили:
"Мы провели большое количество переговоров с разными поставщиками и уже определились, с каким зарубежным партнером мы будем сотрудничать. В настоящее время завершается стадия предоставления разрешительных документов и согласования договоров и условий поставки", – цитирует пресс-служба Фонда секретаря городского совета Запорожья Анатолия Куртева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожье сейчас принимает тысячи переселенцев, в том числе из осажденного российскими оккупантами Мариуполя. Часть населенных пунктов области сейчас захвачена российскими войсками.