Фонд Новинского дал $500 тыс. на бронежилеты, шлемы и натовские аптечки для теробороны Запорожья

На эти деньги у проверенных поставщиков в Европе закупили:

1000 бронежилетов;

1000 пулезащитных шлемов;

1000 медицинских аптечек стандарта НАТО.

"Мы провели большое количество переговоров с разными поставщиками и уже определились, с каким зарубежным партнером мы будем сотрудничать. В настоящее время завершается стадия предоставления разрешительных документов и согласования договоров и условий поставки", – цитирует пресс-служба Фонда секретаря городского совета Запорожья Анатолия Куртева.

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